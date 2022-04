Eisbären Berlin - Adler Mannheim FOTO: Andreas Gora DEL Favoriten gewinnen zum Halbfinal-Auftakt der Playoffs Von dpa | 20.04.2022, 22:32 Uhr | Update vor 1 Std.

Der Hauptrunden-Erste und Tabellenzweite sind mit Siegen in die Halbfinals der Deutschen Eishockey Liga gestartet. München gewinnt souverän, in Berlin fällt die Entscheidung in der Extraspielzeit.