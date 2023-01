Andy Murray Foto: Ng Han Guan/AP/dpa up-down up-down Tennis Murray nach Nacht-Match in dritter Australian-Open-Runde Von dpa | 19.01.2023, 18:37 Uhr

Fast sechs Stunden braucht Andy Murray für den Einzug in die nächste Runde der Australian Open. Am Ende ist früh am Morgen.