Deutschlands Eishockey-Männer feierten auch gegen Dänemark einen Sieg. Foto: Martin Meissner/AP/dpa FOTO: Martin Meissner Eishockey-WM Nach Feueralarm in der Halle: DEB-Team besiegt auch Dänemark Von dpa | 19.05.2022, 19:21 Uhr | Update vor 34 Min.

Mit dem dritten Punkte-Dreier in Serie liegen Deutschlands Eishockey-Cracks bei der WM in Finnland klar auf Viertelfinal-Kurs. Schon am Freitag kann eine Vorentscheidung fallen.