Formel 1 Nach Regelverstoß: Hülkenberg verliert Startplatz zwei Von dpa | 18.06.2023, 02:44 Uhr

Nico Hülkenberg hat Startplatz zwei für das Formel-1-Rennen in Kanada wegen eines Regelverstoßes verloren. Die Rennkommissare versetzten den Haas-Piloten am Samstag nach der turbulenten Qualifikation um drei Plätze nach hinten, weil er bei Roter Flagge zu schnell auf der Strecke in Montreal unterwegs gewesen war. Er startet am Sonntag deswegen vom fünften Startplatz aus.