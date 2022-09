Rafael Nadal Foto: Adam Hunger/AP/dpa up-down up-down Tennis Nadal problemlos ins Achtelfinale der US Open Von dpa | 04.09.2022, 03:51 Uhr

Spaniens Tennisstar Rafael Nadal hat problemlos das Achtelfinale der US Open in New York erreicht. Der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger setzte sich in der Nacht zum Sonntag gegen den Franzosen Richard Gasquet klar mit 6:0, 6:1 und 7:5 durch. Es war Nadals 18. Sieg im 18. Duell gegen Gasguet, der in seiner Karriere immerhin schon 15 Profiturniere gewann.