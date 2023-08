Leichtathletik-WM Neugebauer büßt Führung im Zehnkampf ein - Lepage vorne Von dpa | 26.08.2023, 11:02 Uhr Leo Neugebauer Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down

Leo Neugebauer hat beim Start in den zweiten Wettkampftag seine Führung im Zehnkampf eingebüßt. Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest kam der 23-Jährige über 110 Meter Hürden in 14,75 Sekunden und damit klar über seiner Bestzeit ins Ziel.