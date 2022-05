Die New York Rangers erzwangen in eigener Halle ein Entscheidungsspiel. Foto: John Minchillo/AP/dpa FOTO: John Minchillo Eishockey NHL: Rangers erzwingen siebtes Spiel gegen die Hurricanes Von dpa | 29.05.2022, 08:20 Uhr

Die New York Rangers haben in der NHL ein vorzeitiges Saison-Aus abgewendet und in der Zweitrundenserie gegen die Carolina Hurricanes eine entscheidende siebte Partie erzwungen.