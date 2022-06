Jule Niemeier feierte ein erfolgreiches Wimbledon-Debüt. Foto: Joaquim Ferreira/dpa FOTO: Joaquim Ferreira up-down up-down Tennis Niemeier bei Wimbledon-Debüt direkt in zweiter Runde Von dpa | 27.06.2022, 18:55 Uhr | Update vor 40 Min.

Jule Niemeier ist beim Rasen-Klassiker in Wimbledon als erste deutsche Tennisspielerin in der Damen-Konkurrenz in die zweite Runde eingezogen.