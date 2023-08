Jule Niemeier Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Tennis Niemeier beim Turnier in Prag in zweiter Runde Von dpa | 01.08.2023, 17:30 Uhr

Jule Niemeier hat beim Tennis-Turnier in Prag den Einzug in die zweite Runde geschafft. Die 23-Jährige aus Dortmund setzte sich in der tschechischen Hauptstadt in ihrem Auftaktmatch ohne viel Mühe 6:2, 6:3 gegen die Britin Heather Watson durch.