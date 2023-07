Jule Niemeier Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Tennis Niemeier erstmals 2023 im Viertelfinale eines WTA-Turniers Von dpa | 26.07.2023, 14:58 Uhr

Tennisspielerin Jule Niemeier hat in Hamburg erstmals in diesem Jahr das Viertelfinale eines WTA-Turniers erreicht. Die Dortmunderin gewann auf dem Centre Court am Rothenbaum gegen die an Nummer sechs gesetzte Julia Putinzewa aus Kasachstan.