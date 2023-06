Jule Niemeier Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Tennis Niemeier und Siegemund meistern Quali für Turnier in Berlin Von dpa | 18.06.2023, 18:37 Uhr

Sabine Lisicki tritt dank einer Wildcard beim WTA-Turnier in ihrer Heimatstadt Berlin an. In der Qualifikation lösen Jule Niemeier und Laura Siegemund ihre Tickets für das stark besetzte Hauptfeld.