Luka Doncic Foto: Eric Gay/AP/dpa up-down up-down Basketball Nowitzki-Nachfolger kommt nach Deutschland: Doncic verzückt Von dpa | 27.08.2022, 10:36 Uhr

Ein Topstar macht Halt in Deutschland: Luka Doncic und seine Slowenen gastieren am Sonntag in München. Doncic ist in Dallas nicht nur Nowitzkis Nachfolger, sondern auch ein guter Freund des Deutschen.