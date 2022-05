ARCHIV - Trainer Pedro Calles steht an der Seitenlinie. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild FOTO: Axel Heimken Basketball Oldenburg holt Trainer Calles von den Hamburg Towers Von dpa | 25.05.2022, 11:00 Uhr

Die EWE Baskets Oldenburg haben Pedro Calles von den Hamburg Towers als neuen Trainer verpflichtet. Der Spanier unterschrieb einen Dreijahresvertrag, wie der Basketball-Bundesligist am Mittwoch bekanntgab. „Wir wollten einen Trainer, der unsere Strategie in den nächsten Jahren mitprägen kann, der für modernen Basketball steht, seine Teams und Spieler weiterentwickelt“, wurde EWE-Geschäftsführer Herrmann Schüller in einer Mitteilung zitiert.