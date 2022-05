ARCHIV - Orlandos Basketballer Franz Wagner (22) in Aktion gegen Jonathan Kuminga (l) von Golden State. Foto: John Raoux/AP/dpa FOTO: John Raoux NBA Orlando Magic gewinnen Draft-Lotterie in der NBA Von dpa | 18.05.2022, 08:44 Uhr

Die Orlando Magic dürfen bei der jährlichen Talente-Auswahl für die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA in diesem Jahr an erster Stelle wählen. Das ergab die sogenannte Draft-Lotterie in Chicago.