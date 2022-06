Oscar Otte steht beim Turnier in Stuttgart im Halbfinale. Foto: Bernd Weißbrod/dpa FOTO: Bernd Weißbrod Tennis-Turnier Otte erreicht kampflos das Stuttgarter Halbfinale Von dpa | 10.06.2022, 11:14 Uhr

Oscar Otte hat kampflos sein Viertelfinale in Stuttgart gewonnen und ist zum zweiten Mal in seiner Tennis-Karriere in ein Halbfinale auf der ATP-Tour eingezogen.