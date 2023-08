Oscar Otte Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Tennis Otte fällt nach Knieverletzung aus Von dpa | 01.08.2023, 21:08 Uhr

Tennisprofi Oscar Otte hat sich einem Eingriff am Knie unterzogen und fällt längere Zeit aus. Er habe sich beim Klassiker in Wimbledon verletzt, schrieb der 30-Jährige bei Instagram zu einem Bild in einer Kölner Klinik. Er hoffe, Ende des Jahres wieder „für den Rest der Saison“ spieltauglich zu sein.