Otte verpasst zweite Runde in Miami Von dpa | 22.03.2023, 18:23 Uhr

Tennisspieler Oscar Otte ist beim ATP-Turnier in Miami bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 29-Jährige aus Köln unterlag dem US-Amerikaner Brandon Nakashima mit 6:7 (3:7), 3:6. Beim Top-Turnier in Indian Wells hatte Davis-Cup-Spieler Otte immerhin die zweite Runde erreicht.