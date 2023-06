Grand Prix von Kanada Foto: Ryan Remiorz/The Canadian Press/AP/dpa up-down up-down Auftakttraining in Kanada Panne bei Formel 1 in Kanada: Videoüberwachung ausgefallen Von dpa | 16.06.2023, 20:15 Uhr

Eine Panne bei der Videoüberwachung hat für eine Zwangspause beim Formel-1-Auftakttraining in Montreal gesorgt. Kurz nach Beginn unterbrach die Rennleitung am Freitag per Roter Flagge aus Sicherheitsgründen die erste Übungseinheit in Kanada, weil die Regelhüter nicht auf alle Kameras an der Strecke zugreifen konnten.