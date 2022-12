Für viele der aussichtsreichste deutsche WM-Starter: Martin Schindler aus dem brandenburgischen Strausberg. Foto: David Inderlied/dpa up-down up-down PDC Darts-WM 2023 MV-Darter freuen sich auf Weltmeisterschaft mit deutschen Startern Von Tim-Julius Berchtold | 14.12.2022, 11:26 Uhr

Drei deutsche Teilnehmer sind in diesem Jahr bei der Darts-WM dabei. Einer von ihnen ist der Brandenburger Martin Schindler. Die MV-Darter Tobias Wahmkow und Udo Ludwigs trauen ihm am meisten zu. Peter Wright und Gerwyn Price gehen für sie aber als Favoriten in das Turnier.