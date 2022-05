ARCHIV - Segler Philipp Buhl (Sonthofen) wartet auf den Start vor einer Wettfahrt bei der 126. Kieler Woche. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild FOTO: Frank Molter Segeln Philipp Buhl mit erstem Wettfahrtsieg bei Ilca-7-WM Von dpa | 25.05.2022, 12:32 Uhr

Philipp Buhl hat sich bei der Segel-Weltmeisterschaft in der olympischen Ilca-7-Klasse vor der Westküste Mexikos mit einem Wettfahrtsieg in die Top Ten katapultiert. Nach verhaltenem Auftakt kommt der 32-jährige Sonthofener im Revier vor der Riviera Nayarit als Zehnter nach den ersten vier Qualifikationsrennen immer besser in Fahrt. In Führung liegt der Franzose Jean-Baptiste Bernaz.