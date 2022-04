Christian Reitz FOTO: Swen Pförtner Schießsport Pistolenschütze Reitz und Frauen-Trio siegen in Rio Von dpa | 18.04.2022, 12:13 Uhr | Update vor 29 Min.

Christian Reitz hat in seiner Spezialdisziplin Schnellfeuerpistole den Weltcup in Rio de Janeiro gewonnen. An der Stätte seines Olympiasieges 2016 siegte der Schütze vom SV Kriftel in souveräner Manier.