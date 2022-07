Hatte sich seine letzten Kräfte für den Zielsprint aufgespart: Etappensieger Simon Clarke (r) gewinnt gegen Taco van der Hoorn. Foto: Daniel Cole/AP/dpa FOTO: Daniel Cole up-down up-down Tour de France Pogacar brilliert auf Pflaster - Alptraum-Tag für Roglic Von dpa | 06.07.2022, 19:17 Uhr | Update vor 3 Min.

Titelverteidiger Tadej Pogacar war auch auf dem Kopfsteinpflaster in der Hölle des Nordens in seinem Element. Der Slowene hängte an einem chaotischen Tag alle anderen Anwärter auf den Gesamtsieg ab.