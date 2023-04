Christian Ahlmann Foto: Sebastian Willnow/dpa up-down up-down Springreiten Reiter Ahlmann nach Sturz: „Einige Wochen“ Pause Von dpa | 30.04.2023, 12:44 Uhr

Der Springreiter Christian Ahlmann muss nach einem Sturz eine längere Pause einlegen. „Nach unserer ziemlich harten Landung im Parcours von Mexico City sind wir wieder gut in Marl angekommen“, schrieb der Springreiter am Wochenende bei Instagram: „Ich muss einige Wochen pausieren bis der Bruch an meiner Hand ausgeheilt ist!“