Christian Reitz Foto: Swen Pförtner/dpa Weltcupfinale Reitz Zweiter in Kairo mit der Luftpistole Von dpa | 03.12.2022, 09:51 Uhr

Christian Reitz hat beim Weltcupfinale in Kairo Platz zwei belegt. Der Schnellfeuer-Experte vom SV Kriftel, der in Rio 2016 in seiner Spezialdisziplin Olympia-Gold gewann, musste sich mit der Luftpistole nur dem Olympia-Zweiten Damir Mikec aus Serbien geschlagen geben.