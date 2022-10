Rob Cross Foto: Steven Paston/PA Wire/dpa up-down up-down Titelverteidiger Rob Cross bei Darts-EM direkt draußen Von dpa | 27.10.2022, 21:26 Uhr

Titelverteidiger Rob Cross ist bei der Darts-EM in Dortmund direkt in der ersten Runde ausgeschieden. Der Engländer mit dem Spitznamen „Voltage“ verlor in der Westfalenhalle sein Auftaktmatch gegen Landsmann James Wade knapp mit 5:6.