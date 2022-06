Anna Elendt ist Schwimmerin und fährt zu den Weltmeisterschaften. Foto: Michael Kappeler/dpa FOTO: Michael Kappeler Schwimmen Robbe im Gepäck Von dpa | 10.06.2022, 15:49 Uhr

Sobald Anna Elendt ihr Startsignal bekommt, gibt sie alles. Blitzschnell gleitet sie durch das Wasser. Die 20-Jährige trainiert hart, um eine der besten Schwimmerin weltweit zu sein. Die schnellste Brustschwimmerin in Deutschland ist sie bereits. Noch in diesem Monat fährt sie zu den Schwimm-Weltmeisterschaften in das Land Ungarn.