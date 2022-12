Rodel-Olympiasieger Felix Loch Foto: Jonathan Hayward/AP/dpa up-down up-down Weltcup in Whistler Rodel-Olympiasieger Loch sichert sich ersten Saisonerfolg Von dpa | 10.12.2022, 01:54 Uhr

Der dreimalige Olympiasieger Felix Loch hat sich beim Weltcup der Rodler im kanadischen Whistler seinen 50. Sieg in der Serie geholt. Der 33-Jährige, der eine Woche zuvor beim Auftaktrennen in Innsbruck gestürzt war, zeigte sich gut erholt von dem Missgeschick und setzte sich diesmal bereits nach dem ersten Lauf an die Spitze des Feldes. Dabei erzielte der Berchtesgadener in 49,798 Sekunden einen neuen Bahnrekord.