Basketball Rostock Seawolves überreichen Trikot an Schwesig Von dpa | 17.05.2022, 18:17 Uhr

Die Basketballer der Rostock Seawolves sind am Dienstag von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in der Schweriner Staatskanzlei empfangen worden. Als Gastgeschenk hatte der Aufsteiger in die Bundesliga ein Trikot mit der Rückennummer 1 und eine Einladung zum ersten BBL-Heimspiel im Gepäck.