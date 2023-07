Daniil Medwedew Foto: Alberto Pezzali/AP/dpa up-down up-down Tennis Russe Medwedew in Wimbledon im Achtelfinale Von dpa | 08.07.2023, 17:27 Uhr

Der russische Tennisprofi Daniil Medwedew hat in Wimbledon das Achtelfinale erreicht. Der 27-Jährige gewann in London gegen den Ungarn Marton Fucsovics mit 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 und überstand beim Rasen-Klassiker damit zum zweiten Mal in seiner Karriere die dritte Runde.