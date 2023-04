Karla Borger Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Sportpolitik Russland-Umgang: Athletenpräsidentin Borger kritisiert IOC Von dpa | 07.04.2023, 17:08 Uhr

Das IOC will, dass Russen und Belarussen trotz des Krieges in der Ukraine wieder an Sportwettkämpfen teilnehmen können. Die Präsidentin der Vereinigung Athleten Deutschland kritisiert das.