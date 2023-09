Basketball-Weltmeister Dennis Schröder widmet sich zwei Wochen nach dem Triumph von Manila den Sportclubs seiner Heimatstadt Braunschweig.



Der 30-Jährige sah erst das 2:2 der Fußballer von Eintracht Braunschweig gegen den 1. FC Nürnberg und jettete im Anschluss nach Tübingen, um den 78:64-Erfolg der Braunschweiger Löwen im Pokal bei den Walter Tigers Tübingen in der Arena zu verfolgen. „Großer Sieg! Wer ist bereit für Braunschweig gegen Oldenburg am Freitag?“, schrieb Schröder in seiner Instagram-Story.



Der Weltmeister-Kapitän, der in der nordamerikanischen Profiliga NBA für die Toronto Raptors spielt, ist Besitzer des Basketball-Teams in Braunschweig und plant beim Bundesliga-Auftaktspiel am Freitag (18.30 Uhr/Dyn) gegen die EWE Baskets Oldenburg einen weiteren Besuch in der Halle.



Der Sport-Trip gemeinsam mit Frau Ellen endete für Schröder mit einer Freude. Er veröffentlichte zu später Stunde ein Foto mit Polizeibeamten am Flughafen von Tübingen und schrieb: „Deutschland zeigt Liebe. Danke Tübingen, dass ihr den Flughafen für uns offen gehalten habt.“