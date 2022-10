Marcel Schrötter Foto: Hendrik Schmidt/dpa up-down up-down Moto2-Pilot Schrötter-Wechsel in die Supersport-Serie perfekt Von dpa | 08.10.2022, 13:20 Uhr

Marcel Schrötter setzte seine Motorrad-Karriere in der Supersport-WM fort. Der 29-Jährige kündigte an, von der kommenden Saison an für MV Agusta Reparto Corse um die WM für seriennahe Rennmaschinen zu fahren.