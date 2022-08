Serena Williams FOTO: Seth Wenig/AP/dpa up-down up-down Grand-Slam-Turnier Schwere Lose für deutsche Profis bei US Open Von dpa | 25.08.2022, 18:45 Uhr

Die deutschen Tennisprofis haben bei den US Open überwiegend sehr schwere Auftaktgegner zugelost bekommen. So bekommt es Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria in der ersten Runde mit der griechischen Weltranglisten-Dritten Maria Sakkari zu tun.