Die Tischtennis-Saison beginnt. Foto: Imago Images up-down up-down Tischtennis Teams des Schweriner TTC wollen oben mitspielen Von Roswitha Wienke | 30.08.2022, 09:56 Uhr

Die Tischtennisspieler in Mecklenburg-Vorpommern starten traditionell mit dem Landespokalturnier, das am 3. und 4. September in Schwerin in der Sporthalle Weststadt ausgetragen wird, in das neue Punktspieljahr.