Tischtennis-Verbandsliga in MV Schweriner TTC beendet Hinserie auf dem zweiten Tabellenplatz Von Roswitha Wienke | 28.11.2022, 12:04 Uhr

In der Tischtennis-Verbandsliga gewannen die Herren des TTC Schwerin ihre beiden Auswärtsspiele und können zufrieden in die Winterpause gehen, denn in der Tabelle steht nur ein Team vor ihnen.