Schwimmen Schwimm-Weltcup: Keine Wettbewerbe in „offener Kategorie“ Von dpa | 03.10.2023, 10:05 Uhr | Update vor 1 Std. Lia Thomas Foto: John Bazemore/AP/dpa up-down up-down

Beim Schwimm-Weltcup in Berlin an diesem Wochenende wird es keine Wettbewerbe in der vom Weltverband World Aquatics neu eingeführten „offenen Kategorie“ geben. Bis zum Meldeschluss am 30. September habe es kein Interesse und keine Meldungen gegeben, gab der Verband bekannt.