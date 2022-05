ARCHIV - Basketballspieler gehen zum Rebound. Foto: Adam Pretty/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild FOTO: Adam Pretty Basketball Seawolves nach Niederlage: „Nicht zu Tode betrübt“ Von dpa | 09.05.2022, 11:22 Uhr

Die Enttäuschung hielt sich bei Basketball-Zweitligist Rostock Seawolves nach der Niederlage im zweiten Halbfinalspiel bei Medipolis SC Jena in Grenzen. Mit Blick auf das 87:97 (46:49) seiner Mannschaft am Sonntag und dem damit verbundenen Ausgleich zum 1:1 in der Serie „best of five“ blieb Trainer Christian Held gelassen. „Wir sind nicht himmelhoch jauchzend nach einem Sieg und auch nicht zu Tode betrübt bei einer Niederlage. Wir müssen das Spiel jetzt analysieren“, sagte er.