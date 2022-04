Charles Leclerc vom Team Ferrari beim Sprintrennen auf der Strecke in Imola unterwegs. Foto: Hasan Bratic/dpa FOTO: Hasan Bratic Formel 1 Sechs statt drei Sprintrennen in Saison 2023 möglich Von dpa | 26.04.2022, 21:13 Uhr

Die Zahl der Sprintrennen in der Formel 1 soll in der kommenden Saison von bisher drei auf sechs erhöht werden. Das ist eines der Ergebnisse eines Treffens der Formel-1-Kommission am 26. April in London.