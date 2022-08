Kam im EM-Finale vom Zehn-Meter-Turm mit 397,50 Punkten auf den sechsten Platz: Jaden Eikermann. Foto: Domenico Stinellis/AP/dpa FOTO: Domenico Stinellis up-down up-down Titelkämpfe in Rom Sereda gewinnt EM-Turmspringen - Eikermann auf Rang sechs Von dpa | 21.08.2022, 19:13 Uhr

Die deutschen Wasserspringer haben zum Abschluss der EM-Wettbewerbe in Rom nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen können.Im Finale vom Zehn-Meter-Turm belegte Jaden Eikermann mit 397,50 Punkten am Sonntag den sechsten Platz. ...