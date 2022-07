Konnte zum siebten Mal das Turnier in Wimbledon gewinnen: Novak Djokovic. Foto: John Walton/PA Wire/dpa FOTO: John Walton up-down up-down Tennis Siebter Wimbledon-Titel für Djokovic - Sieg gegen Kyrgios Von dpa | 10.07.2022, 18:17 Uhr | Update vor 10 Min.

In einem emotionalen und hochklassigen Finale gewinnt Novak Djokovic zum siebten Mal den Klassiker in Wimbledon. Nick Kyrgios fängt brillant an, untermauert dann aber wieder sein negatives Image.