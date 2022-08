Laura Siegemund Foto: Julia Nikhinson/AP/dpa up-down up-down Tennis Siegemund verliert bei US Open in der ersten Runde Von dpa | 30.08.2022, 22:32 Uhr

Laura Siegemund hat ihr Auftaktspiel bei den US Open verloren. Die 34-Jährige musste sich beim Tennis-Grand-Slam-Turnier in New York in ihrem Erstrundenmatch gegen Sorana Cirstea aus Rumänien mit 4:6, 4:6 geschlagen geben.