Bahnrad-WM Hinze gewinnt Silber über 500 Meter und steigt aus Von dpa | 15.10.2022, 18:07 Uhr

Emma Hinze hat bei der Bahnrad-Weltmeisterschaften in Saint-Quentin-en-Yvelines die Silbermedaille im 500-Meter-Zeitfahren geholt. Anschließend beendete die 25-Jährige vorzeitig ihre WM, im Keirin-Wettbewerb am Sonntag wird sie nicht mehr an den Start gehen.