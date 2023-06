Frank Buschmann Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down Motorsport Sky: Formel-1-Kommentar mit Buschmann und drei Kindern Von dpa | 02.06.2023, 07:20 Uhr

Frank Buschmann kommentiert jetzt auch Formel 1. Der prominente Sportreporter ist für Sky beim großen Preis von Ungarn in Budapest am 23. Juli im Einsatz und wird zusammen mit drei Kindern über das Rennen berichten. Bei der Motorsport-Premiere der Sky-Aktion Next Generation wird das Quartett von Rennfahrerin Sophia Flörsch als Co-Kommentatorin unterstützt.