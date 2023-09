Am Ende einer langen Reise gab es ein seltenes Bild: Der Bundestrainer saß völlig fertig am Rand in der Halle und ließ seinen Gefühlen freien Lauf. Gordon Herbert gibt nicht gerne Preis, was ihn bewegt. Nur selten lächelt der 64-Jährige - und wenn, dann kurz. Doch der studierte Sportpsychologe kann wie nur wenige Trainer in die Seelen seiner Spieler blicken. Er gibt ihnen Freiräume, setzt auf Eigenverantwortung und ist doch immer an ihrer Seite, wenn sie ihn brauchen. Und wenn es mal nötig ist, setzt er den strengen Blick auf.

Seit 2021 formt der akribische Arbeiter aus einer Gruppe unfassbar talentierter Basketballer eine verschworene Einheit, die in Manila Historisches leistete. Deutschland ist Basketball-Weltmeister. Hört sich irre an? Schon! Ist aber völlig verdient. Als einzige Mannschaft des Turniers blieb die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) ungeschlagen, setzte sich in einem der vermutlich besten WM-Spiele aller Zeiten gegen die Auswahl der USA durch und bezwang Serbien mit einer konzentrierten Leistung im Finale.

Dennis Schröder als Anführer gereift

Zu was diese Mannschaft im Stande ist, zeigte sie bereits im vergangenen Jahr als sie bei der Heim-EM Bronze holte. Seitdem ist die Truppe um ihren Anführer Dennis Schröder weiter gereift und zusammengewachsen. Der gebürtige Braunschweiger trat einst selbstbewusst in die riesigen Fußstapfen der NBA-Legende Dirk Nowitzki. Nicht immer konnten die Taten seinen Ankündigungen folgen. Kritik und Widerstand hat er angenommen. In Manila zeigte der 29-Jährige, dass er der Kopf eines Teams ist, das aus vielen wichtigen Puzzelteilen besteht. Herbert hat sie, und das ist das ist der entscheidende Faktor dieses Erfolgs, zu einer klaren Hierarchie zusammengefügt. Jedes Teilchen kennt seine Rolle, jedes ist für den Trainer gleich wichtig.

Seltenes Bild: Bundestrainer Gordon Herbert lächelt.

Es ist die größte Parallele zum letzten Titelgewinn einer deutschen Basketball-Auswahl. Auch bei der EM 1993 in München setzten sich unter Svetislav Pesic, dem Trainerfuchs, der in Manila Final-Gegner Serbien coachte, die Mannschaft durch, die am besten als Einheit funktionierte. Damals standen viele Spieler auf dem Höhepunkt ihrer Karriere.

Voigtmann: Schade, dass es vorbei ist

Die Weltmeister-Mannschaft von Manila ist gespickt mit Spielern wie den Wagner-Brüdern oder Andreas Obst, die gerade dabei sind, ihr volles Potenzial zu entfalten, und dabei jede Menge Spaß haben. „Es ist fast ein bisschen schade, dass das Turnier vorbei ist“, sagt Co-Kapitän Johannes Voigtmann nach dem Triumph. Recht hat er. Aber diese Generation kann noch einiges erreichen und weiter viele Menschen für diese wunderbare Sportart begeistern. Sie hat es nicht nur geschafft dem Bundestrainer ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, sondern einer ganzen Nation.