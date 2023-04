Großer Preis von Aserbaidschan Foto: Sergei Grits/AP/dpa up-down up-down Formel 1 So läuft der neue Sprint Shootout in der Formel 1 Von dpa | 29.04.2023, 04:53 Uhr

Erstmals findet an diesem Samstag (10.30 Uhr/Sky) in Baku in der Formel 1 ein sogenannter Sprint Shootout statt. Dabei handelt es sich um die erst unter der Woche neu abgesegnete Qualifikation für die Sprintrennen. Anders als in einem Qualifying für einen Grand Prix sind die K.o.-Runden etwas kürzer: Die erste Ausscheidungsphase dauert nur zwölf statt 18 Minuten, die zweite zehn statt 15 Minuten und die dritte acht statt zehn Minuten.