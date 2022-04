Freizeit-Fußball FOTO: Marcus Brandt Hamburger Erklärung Sportministerkonferenz will Sportpolitik aktiver gestalten Von dpa | 08.04.2022, 20:52 Uhr | Update vor 16 Min.

Der Sport soll in Zukunft in allen Politikfeldern stärker berücksichtigt werden. Das ist das Ergebnis der außerordentlichen Sportministerkonferenz in Hamburg. Zum Abschluss des zweitägigen Treffen legten die Ressortchefinnen und -chefs der Länder am Freitag im Beisein von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) die „Hamburger Erklärung“ vor.