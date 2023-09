Die Basketball-Weltmeister sind am späten Samstagabend ausgiebig im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF gewürdigt worden. Angeführt von Kapitän Dennis Schröder waren gleich acht Profis sowie Bundestrainer Gordon Herbert im Studio in Mainz zu Gast und sprachen über den überraschenden Triumph von Manila. „Das sind meine Jungs. Wir haben Historisches erreicht. Ich war ein paar Tage in Braunschweig mit der Familie. Die Mannschaft wieder zu sehen, tut natürlich gut“, sagte Schröder, der seit Freitag 30 Jahre alt ist.



Die Bilder seien „mit das Beste, was mir passiert ist. Immer noch sprachlos, ich habe es noch nicht realisiert“, fügte der wertvollste WM-Spieler Schröder an. Wie besonders der erstmalige WM-Titelgewinn der Basketballer ist, zeigte die inhaltliche Schwerpunktsetzung der Sendung: Das ZDF widmete in der sonst extrem fußball-lastigen Sendung die ersten 28 Minuten komplett den Basketballern. Erst um 23.58 Uhr wurde das Abendspiel der Bundesliga (Bochum gegen Frankfurt) gezeigt.



Der öffentlich-rechtliche Sender hatte am vergangenen Sonntag auch das Basketball-Finale aus Manila gegen Serbien (83:77) kurzfristig übertragen. Zuvor waren alle sieben deutschen Partien, darunter das denkwürdige 113:111 gegen Olympiasieger USA im Halbfinale, ausschließlich bei Magentasport zu sehen.