Christian Ahlmann Foto: Sebastian Willnow/dpa Pferdesport Springreiter Ahlmann siegt in Paris Von dpa | 24.06.2023, 21:53 Uhr

Christian Ahlmann hat den Großen Preis beim internationalen Fünf-Sterne-Springturnier in Paris gewonnen. Am Fuß des Eiffelturms blieb Ahlmann auf Mandato van de Neerheide im Stechen der besten sieben Reiter-Pferd-Paare fehlerfrei und absolvierte den Parcours in 38,09 Sekunden.