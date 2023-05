André Thieme Foto: Stefan Lafrentz/dpa up-down up-down Pferdesport Springreiter André Thieme gewinnt Großen Preis in Rom Von dpa | 28.05.2023, 16:19 Uhr

Der deutsche Springreiter André Thieme hat überlegen den Großen Preis beim Fünf-Sterne-Turnier in Rom gewonnen. Mit seiner Stute Chakaria gelang dem 48-Jährigen aus Plau am See im entscheidenden zweiten Umlauf der schnellste fehlerfreie Ritt (42,64 Sekunden).