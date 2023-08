Bahnrad-WM Sprinterin Hinze auf Gold-Kurs - Enttäuschung für Vierer Von dpa | 04.08.2023, 13:07 Uhr Emma Hinze Foto: Will Matthews/PA Wire/dpa up-down up-down

Bahnrad-Sprinterin Emma Hinze greift bei der WM in Glasgow nach ihrer nächsten Goldmedaille. Die siebenmalige Weltmeisterin fuhr über 500 Meter in der Qualifikation in 32,850 Sekunden die schnellste Zeit.